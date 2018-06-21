Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель

Очередной выпад президента США Дональда Трампа едва не закончился международным скандалом. В ходе переговоров с лидерами стран "Большой семерки" разгневанный глава Белого дома швырнул конфету канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.



По словам политолога Иэна Бреммера, инцидент произошел в момент, когда лидеры G7 собрались для подписания документа по итогам саммита. Трамп, в свою очередь, ставить свою подпись не намеревался.

Тогда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытались вынудить Трампа подписать коммюнике. Американский лидер подумал, что все лидеры "Cемерки" объединились против него, передает "Интерфакс".

Трамп долго сидел, скрестив руки на груди, после чего резко встал и сказал: "Окей! Я подпишу его". Затем достал из кармана две конфеты Starbursts и бросил их на стол перед Меркель со словами: "Вот, Ангела. И не говорите, что я никогда вам ничего не даю".

Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin) 9 Июн 2018 в 8:53 PDT

Стоит отметить, что фоторепортеры успели запечатлеть курьезный момент. Журналисты отметили, что на снимке изображен "неловкий момент".

Сам Трамп заявил, что у него с Меркель ​якобы отличные отношения, а "лживые медиа показывают только плохие неудачные снимки с переговоров". По его словам, на таких встречах он просит о вещах, о которых не стал бы просить ни один американский президент.

Напомним, что саммит G7 прошел 8-9 июня в Канаде. После его завершения Трамп отозвал свою подпись под коммюнике, объяснив это решение недовольством от высказываний Джастина Трюдо.