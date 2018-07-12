"Ограбление пенсионного фонда": новый номер "Уральских пельменей" стал хитом

Российское творческое объединение "Уральские пельмени" обнародовало миниатюру из сборника не вошедших в телеэфир номеров "Азбука Уральских пельменей – "В". Выпуск, посвященный планам бабушек ограбить пенсионный фонд, вызвал бурную реакцию у поклонников.



В юмористическом номере две пенсионерки решились на ограбление. "Томочка, вот зачем нам столько денег?" – поинтересовалась одна бабушка у другой. "А представь, что ты на похороны захочешь стриптизера заказать, а денег нет!" – аргументировала та свое предложение.

Судя по комментариям, пользователи Сети в восторге от сценки: "Видео просто супер! Мясников и Рожков бабусек играют так классно, как будто для этого родились", "В конце рабочего дня мне настроение подняли. Молодцы!" Напомним, что "Уральские пельмени" – российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.