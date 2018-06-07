Госдума поднимет вопрос увеличения поддержки инвалидов осенью
Внимание на эту тему обратил зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он напомнил, что ранее Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об увеличении субсидий общественным организациям инвалидов.
"Нам можно было бы посмотреть в текущем году и при принятии поправок в закон на 2018 год в бюджет сделать текстовую запись в постановлении о необходимости решения вопроса, который поднимает наш коллега Смолин. И есть решение комитета по поддержке наших организаций инвалидов, и сделать все для того, чтобы у нас были увеличены средства, ранее не индексированные, с тем, чтобы при принятии поправок в бюджет по итогам девяти месяцев этот вопрос был рассмотрен, – сказал в ответ спикер нижней палаты парламента. – Думаю, что и правительство не будет возражать против такого подхода".
По словам Вячеслава Володина, кабинет министров и Минфин во главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым ответственно подходят к рассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые обозначает нижняя палата парламента.
"Обратите внимание, что впервые, в принципе, правительство отреагировало на наши обращения по ряду вопросов, которые мы зафиксировали в постановлении при принятии бюджета на 2018 год", – добавил председатель Госдумы. Отметим, что на увеличение субсидий общественным объединениям инвалидов требуется около 390 миллионов рублей.
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