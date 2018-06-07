Госдума поднимет вопрос увеличения поддержки инвалидов осенью

Тема дополнительной поддержки общественных организаций инвалидов будет обсуждаться по итогам исполнения бюджета за три квартала текущего года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2018 и плановые 2019-2020 годы.



Внимание на эту тему обратил зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он напомнил, что ранее Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об увеличении субсидий общественным организациям инвалидов.

"Нам можно было бы посмотреть в текущем году и при принятии поправок в закон на 2018 год в бюджет сделать текстовую запись в постановлении о необходимости решения вопроса, который поднимает наш коллега Смолин. И есть решение комитета по поддержке наших организаций инвалидов, и сделать все для того, чтобы у нас были увеличены средства, ранее не индексированные, с тем, чтобы при принятии поправок в бюджет по итогам девяти месяцев этот вопрос был рассмотрен, – сказал в ответ спикер нижней палаты парламента. – Думаю, что и правительство не будет возражать против такого подхода".

По словам Вячеслава Володина, кабинет министров и Минфин во главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым ответственно подходят к рассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые обозначает нижняя палата парламента.

"Обратите внимание, что впервые, в принципе, правительство отреагировало на наши обращения по ряду вопросов, которые мы зафиксировали в постановлении при принятии бюджета на 2018 год", – добавил председатель Госдумы. Отметим, что на увеличение субсидий общественным объединениям инвалидов требуется около 390 миллионов рублей.