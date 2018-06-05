Студентам из Эквадора помогут с обучением в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал студентам из Эквадора помощь в вопросе поступления в российские вузы. Речь об этом шла в ходе его встречи со спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас. Одна из ныне существующих проблем заключается в том, что в процесс получения образования в России включены посреднические организации.



Как рассказала на встрече с Вячеславом Володиным Элизабет Кабесас, эквадорцы, желающие обучаться в России, вынуждены обращаться к посредникам. Этот момент, по ее словам, значительно усложняет процесс. Она полагает, что отношения между двумя странами будут развиваться в позитивном русле, и благодаря этому все больше студентов смогут приезжать в Россию для получения высшего образования.



"Хотелось бы отметить, что Эквадор уделяет большое внимание подписанным с Россией соглашениям, – сказала Кабесас. – Соглашения, которые у нас не подписаны и находятся на стадии рассмотрения, будут рассмотрены и подписаны в кратчайшие сроки".

В ответ спикер Госдумы отметил, что Эквадор является стратегическим партнером нашей страны в Латинской Америке. "Конечно, мы должны друг другу подставлять плечо в различных возникающих вопросах, – заявил он, добавив, что благодарен Кабесас за обсуждение не только вопросов намерений, но и за "конкретные результаты сотрудничества, в том числе планирование мероприятий, которые помогут в решении ключевых вопросов и вызовов".





Председатель нижней палаты российского парламента призвал коллегу из Эквадора и дальше развивать отношения. Он обратил внимание на необходимость упрощения процедуры получения высшего образования в России студентам из латиноамериканской страны.

"Конечно, нам надо исключить посредников, особенно в таком вопросе, как образовательные проекты, – заявил Вячеслав Володин. – Эти барьеры необходимо убирать".

По словам думского спикера, при решении этой проблемы крайне важно понимать, "о чем идет речь, кто эти посредники, кто зарабатывает на образовании, как лучше здесь выстроить коммуникации". "Россия - открытая страна. Нам важно, когда приезжают получать образование, чтобы эти возможности были у всех", – добавил он.

"Мы подумаем о том, что можно сделать, чтобы у молодежи из Эквадора было больше возможностей получать образование в России, минуя посредников, стоящих между будущим студентом и вузом".

Добавим, что встреча спикеров двух парламентов прошла в рамках форума "Развитие парламентаризма". Он проходит 4-5 июня в Москве по инициативе и под председательством Вячеслава Володина. Мероприятие собрало законодателей и экспертов из 96 стран, представителей 11 международных парламентских организаций.