Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца

Отдыхающий на индонезийском острове Бали стал свидетелем любопытной картины. Туристка из Австралии залпом выпила бутылку пива, небрежно укачивая одной рукой грудничка.



На кадрах вирусного ролика видно, что женщина стоит на веранде бара с видом на шикарный пляж в Индонезии и смотрит в сторону моря. После этого, неуклюже пытаясь укачивать малыша, молодая мать залпом выпивает 0,6 литра пива.

Многие пользователи Сети возмутились увиденным, передает Daily Mail. "Когда уже компании перестанут пускать на Бали поехавших головой?" – писали недовольные.

Примечательно, что некоторые "обитатели" Всемирной паутины встали на сторону оскандалившейся туристки и похвалили женщину за ее усилия. "По крайней мере, она хотя бы знает, где ее дитя. А что ей пить, взрослая женщина выберет без вашей помощи", – не без доли юмора отметили пользователи.

Ранее, в июне 2018 года пассажирка самолета, который направлялся из Хьюстона в Миннеаполис, устроила дебош на борту. Она вспылила, когда пилот воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку из-за больной диабетом женщины.

Кроме того, в начале мая стало известно о жуткой трагедии в Индии. Молодая мать надела на свадьбу слишком высокие каблуки и взяла на руки младенца.

Неожиданно поскользнувшись, женщина уронила чадо на землю. От полученных травм ребенок скончался.