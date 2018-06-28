"Раздавил голову руками": мужчина зверски убил дочь и ушел за водкой
По информации следователей, преступление произошло ночью, когда мужчина выпивал. Жена сделала ему замечание, на что он отреагировал крайне негативно.
Тогда женщина вышла из дома, чтобы переждать гнев мужа. При этом в квартире наедине с пьяным отцом остались дети.
Пока супруга была на улице, глава семьи набросился на них. Он несколько раз сильно сдавил руками голову грудничка, а четырехлетнего мальчика жестоко избил ремнем, передает Ura.ru.
Когда изверг удалился за очередной порцией спиртного, женщина вернулась за детьми. В квартире она обнаружила мальчика с многочисленными ранами на теле и голове и труп дочери.
Позже стало известно, что задержанный вел разгульный образ жизни и нарушал закон. На счету тирана множество административных приводов. Все деяния он совершал в сильной алкогольной кондиции.
Теперь мужчину будут судить по статьям "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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