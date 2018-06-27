Россиян ждут проблемы с деньгами

Эксперты убеждены, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой граждане могут рассчитываться, является неизбежным. Однако специалисты признали, что в стране пока не готовы полностью перейти на использование банковских карт и бесконтактных технологий.



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