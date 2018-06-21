Москвичей напугали жарой и бурей

Гидрометцентр
предупредил жителей столичного региона о грозе и сильном ветре 22 июня. Как
сообщает сетевое издание m24.ru, в связи с непогодой в Москве и области
объявлен желтый уровень погодной опасности.
Днем ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда порывы будут усиливаться до 12–17 метров в секунду. При этом будет стоять жара. Ночью в Москве ожидается 15-17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +29...+31 градуса.
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