Лжецов вычислят по морщинам
Участникам исследований показали фото людей с мимическими морщинами и без них. Большинство опрашиваемых называли более искренними и визуально приятными обладателей морщин вокруг глаз.
Также эксперимент показал, что морщины от улыбки чаще располагают других, чем обладатели более гладких лиц. Кроме того, специалисты выяснили, что следы от эмоций способны не только располагать, но и отталкивать окружающих, передает EurekAlert.
К людям без мимических морщинок окружающие испытывают меньшее доверие. В связи с этим эксперты призвали меньше хмуриться и не спешить к косметологам, чтобы сгладить носогубные складки и избавиться от морщин вокруг глаз.
Как писали Dni.Ru, осенью 2017 года ученые из Университета Миннесоты определили самую привлекательную улыбку. По итогам масштабного эксперимента они выяснили, что наиболее привлекательной оказалась относительно симметричная неширокая улыбка, когда немного видны зубы. Также исследователи сообщили, что "улыбка до ушей" у многих респондентов ассоциируется со страхом.
О горе в семье певца рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин
Звезда призналась, что подумывает о возвращении на родину
Актриса должна согласовывать с мужем все аспекты воспитания
Телеведущий не мог видеть собственных колен