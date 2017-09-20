Изменщиков можно распознать по лицу

Определенные черты лица могут говорить о сексуальном поведении и склонности к изменам. К такому выводу психологи пришли на основе исследования с участием 314 человек.

Сначала специалисты из Университета Ниписсинга в Канаде провели опрос среди 145 студентов, состоявших в любовных отношениях. Участники рассказали о том, какое поведение им свойственно в общении с другими людьми, в том числе с сексуальными партнерами.

После этого исследователи обработали фотографии испытуемых, определив индекс FWHR – соотношение ширины и высоты лица. На основе этих данных ученые провели расширенный эксперимент с участием 314 человек, сообщает EurekaAlert.

В этой работе психологи не только анализировали лица испытуемых, но и спрашивали их о сексуальной ориентации и отношении к неверности. Также специалисты измеряли то, насколько легко участники относятся к случайной половой связи.

В результате ученые пришли к выводу, что испытуемые с широкими и короткими ("квадратными") лицами более склонны к неконтролируемому сексуальному поведению, чем все остальные. Эта особенность распространяется как на мужчин, так и на женщин, передает РИА ФАН.

При этом представители сильного пола с высоким индексом FWHR не только более активны в постели, но и в большей степени склонны к изменам. "Эти данные показывают, что характеристики лица могут передавать важную информацию о сексуальных мотивах человека", – заключил руководитель исследования Стивен Арноки.