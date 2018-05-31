Одряхлевший Шустер шокировал странным видом

Савик Шустер шокировал зрителей своей изменившейся внешностью. Пропавший с телеэкранов известный журналист появился на людях благодаря презентации своей книги.

Фотографии журналиста опубликовал гендиректор канала 3S.tv Павел Елизаров. Пользователи Сети сразу заметили, как сильно изменилась внешность Савика Шустера. Телеведущего назвали "великовозрастным".

Елизаров написал на своей странице в Facebook о выходе новой книги Шустера. "У Савика в руках первый экземпляр его книги... его эмоции непередаваемы... никогда его таким не видел. В добрый час", – подписал фотографию гендиректор телеканала.

На лице у Шустера прибавилось морщин, седые волосы стали длиннее. К тому же ведущий выглядит сильно исхудавшим, пользователи высказывают опасения за его здоровье.



Напомним, Савик Шустер – гражданин Канады. Принадлежавший ему телеканал 3S.tv объявил о закрытии в начале декабря 2016 года. В ноябре появились сообщения о завершение вещания на Украине из-за обысков. А в феврале 2017 года гендиректор телеканала Павел Елизаров сообщил, что 3S.tv с 1 марта прекращает вещание через спутник – из-за нехватки средств.

Книгу под названием "Свобода слова против страха и унижения" Шустер представит в Киеве 1 июня. В своем труде журналист обещает рассказать, состоял ли он в близких отношениях с Юлией Тимошенко, является ли он агентом ЦРУ, Ватикана, ФСБ или МОССАДа, а также какую роль его программа сыграла в "революции достоинства" на Майдане.

Кроме того, Шустер призывает "действовать с оружием в руках против агрессора", а также ввести на Украине смертную казнь за финансовые преступления.