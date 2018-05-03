"Включили голову": страху НАТО перед Су-27 нашли объяснение
На мировом рынке вооружений, фактически, два основных игрока – США и Россия. При этом американцы, в силу характера, привыкли считать свое оружие непревзойденным. Эти и объясняется тот факт, что они так поздно осознали уникальность российского Су-27, отмечают эксперты.
Одним из лучших самолетов признал многоцелевой истребитель Су-27 американский аналитический журнал The National Interest. Эксперты издания отмечают, что к легендарным советским летательным аппаратам относятся Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29 – но "сушка" все же лучшая.
"Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовали уникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги, - рассказал мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. По словам летчика-инструктора, совокупность всех этих инженерных решений вынуждает американских военных аналитиков ставить Су-27 во главу списка лучших военных самолетов мира.
Американское издание сравнивало российскую машину с всепогодным истребителем четвертого поколения F-15 Eagle. Однако, по словам Красноперова, схема планера Су-27 позволяет выполнять такие фигуры высшего пилотажа, о которых американские летчики могут только мечтать. "Компоновка планера и мощные двигатели с изменяемым вектором тяги позволяют самолету выполнять такие фигуры пилотажа, как колокол, кобра Пугачева, различные перевороты. Да Су-27 чуть ли не хвостом вперед может летать", – подчеркнул эксперт в интервью РИА ФАН.
Летчик-инструктор отметил, что, во-первых, американские самолеты не обладают такими возможностями. А во-вторых, летчики ВВС США просто боятся что-то похожее делать.
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