Бортпроводник прославился сексуальным танцем в полете
Веселый сотрудник ирландской авиакомпании Ryanair решил в полете поднять настроение пассажирам лайнера, который летел из итальянской Генуи в английский Борнмут. Член экипажа по имени Паоло внезапно начал исполнять прямо в проходе между креслами танец под песню Toxic американской певицы Бритни Спирс.
Импровизированный концерт начался после того, как туристам раздали напитки. Пассажиры были в восторге.
Это не первый подобный случай в ирландской авиакомпании. Стюарды, к примеру, очень своеобразно объясняют пассажирам технику безопасности.
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