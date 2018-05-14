Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет

Ученые планируют запустить технологию по омоложению собак. Если все пойдет хорошо, следующим шагом может стать возможность приостанавливать процессы старения людей.



Эксперты хотят использовать технику генной модификации для изменений "инструкций ДНК", которые уходят в клетки. Тем самым они смогут восстановить некоторые биологические маркеры до юношеского возраста или вовсе остановить старение.

Теория ученых основана на исследованиях, касающихся простых организмов вроде насекомых. Преобразование их генов способно увеличить жизнь особей в два раза.

Эксперты протестировали некоторые методики на мышах и смогли обратить вспять дегенеративную сердечную патологию. В дальнейшем медики будут пытаться излечить состояния организма, свойственные возрасту. К ним относятся почечная и сердечная недостаточность, диабет и ожирение.

Генетики признаются, что идея омолаживать собак пришла не просто так, передает MIT Technology Review. Дело в том, что получить разрешение на подобные исследования, проводимые на людях, очень трудно.

Ученые рассказали, что не могут объявить в Управлении по надзору за лекарственными средствами, что увеличивают срок жизни на десятки лет. Ведь тогда им ответят: "Приходите с данными через 20 лет".



Для начала эксперты постараются остановить смертельные сердечные заболевания, характерные для собак. Тем самым они накопят свидетельства того, что концепция сработает и на людях.

Руководитель исследовательской группы говорит, что первым запишется на лечение, если технология будет безопасной. Он подчеркнул, что цель стартапа – "тело и мозг 20-летнего человека, но с опытом личности, прожившей 130 лет".