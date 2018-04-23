Названы главные признаки быстрого старения у женщин

Эксперты опубликовали новое исследование, согласно которому процесс старения женщин лишь на пятую часть зависит от наследственных факторов. Основной причиной увядания являются неблагоприятные внешние условия. О них организм сразу же сигнализирует несколькими явными признаками.



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