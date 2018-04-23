Названы главные признаки быстрого старения у женщин
Специалисты подробно описали ряд факторов, которые указывают на стремительное увядание организма. Для этого они провели работу, по итогам которой выяснили, что роль генетики в данном процессе далеко не первична. Она составляет всего 20% от всех причин. Что касается остальных 80%, то они имеют отношение ко внешним воздействиям, передает портал Lifehack.org.
Самым явным сигналом тревоги является состояние кожи. Если в довольно молодом возрасте на теле возникают пигментные пятна или шелушащиеся сухие участки, это указывает на необходимость проверить свою эндокринную систему. Также в этом случае следует посоветоваться с диетологом и скорректировать рацион.
Истонченная кожа век является следствием недосыпания, стресса или переутомления. Если такие признаки возникли после 40 лет, нужно всерьез задуматься о состоянии своего организма.
Еще один "тревожный звонок" представляет сбой в цикле менструации. Когда он нарушается в возрасте до 46 лет, эксперты рекомендуют не откладывать проблему в долгий ящик и провести проверку всей репродуктивной системы. Для достижения максимального положительного эффекта следует увеличить содержание витаминов в рационе.
Исследователи призывают обращать повышенное внимание на резкое физическое недомогание, выпадение волос, а также на нарушения биоритма. Если любой из этих сигналов активно проявляется в раннем возрасте, нужно незамедлительно обратиться к врачу за консультацией.
Ранее стало известно, что занятие сексом замедляет старение женского организма. Эксперимент проводился на базе Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В нем приняли участие 129 женщин, которые давно состоят в отношениях и имеют детей.
Выяснилось, что чем чаще женщина предается плотским утехам, тем больше ее организм вырабатывает "гормонов счастья". В свою очередь они влияют на омоложение большинства биологических систем, особенно на обновление кожи.
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