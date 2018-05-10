Запад нервно подергивается после Парада Победы

Западная пресса активно обсуждает новинки российского военно-промышленного комплекса, продемонстрированные на Параде Победы в Москве и других городах страны. Основные оценки сводятся к тому, что Россия по-прежнему держит марку и во многом по оснащенности превосходит европейские и даже американскую армии.

Британская The Times обратила внимание на новую гиперзвуковую ракету и мини-танк с дистанционным управлением. Пока тягач буксировал мини-танк "Уран-9", над Красной площадью пролетели истребители МиГ-31, оснащенные ракетой "Кинжал", способной развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз, пишет издание.

Журналисты отмечают, что за парадом на Красной площади с участием 13 тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники следил лично Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Поблагодарив ветеранов, он предупредил о попытках переписать историю и умалить героический подвиг советского народа, который в 1945 году спас Европу и весь мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста.

Рассказывая о параде, британский репортер обратил внимание на то, что за марш-броском танков и другой военной техники на улицах Москвы наблюдали десятки тысяч людей. На Боровицкой площади, расположенной у западной оконечности Кремля, зрители сажали детей на плечи, размахивая флажками с девизом "На Берлин!".





"Многие надели так называемые пилотки – головные уборы военных лет и георгиевские ленточки. Когда мимо памятника средневековому князю Владимиру Великому прогромыхали пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, в толпе раздались одобрительные возгласы и крики: "Россия! Россия!" – пишет журналист The Times.

Телеканал CNN провел сравнительный анализ российской и американской военной техники. Истребитель Су-57, первый в России самолет-невидимка, наряду с американскими F-22 и F-35 и китайским J-20 пополнит число истребителей пятого поколения.

Не обошли журналисты вниманием и гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая способна двигаться в десять раз быстрее скорости звука и маневрировать вокруг зон противоракетной обороны. Сегодня в наличии у России этого мощного оружия уже никто не сомневается.

Система ПВО С-400, по мнению CNN, сопоставима с американской Patriot и может поражать цели, включая пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Телеканал напомнил зрителям, что С-400 развернуты для защиты российских воинских частей в Сирии и Крыму.

Французское издание Planet назвало Парад Победы грандиозным событием. Британская Guardian посвятила целую страницу описанию мощной, как пишет газета, российской военной техники.

Публикация от александр (@blinkovfpv) 9 Май 2018 в 6:41 PDT

Примечательно, что именно 9 мая американское влиятельное издание The National Interest под впечатлением от увиденного на Красной площади сообщило, что армия США отправляет новое оружие в Европу для противодействия России. В частности, речь идет о перевооружении на новую версию колесных боевых бронемашин Stryker, которые получат возможность бороться с вертолетами и дронами противника для оказания большей поддержки бригадным соединениям на поле боя.

Ожидается, что первая партия новых бронемашин будет развернута в Европе в 2020 году. Все это представляет собой часть более широкой армейской программы под названием "Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия".

Один из американских офицеров на условиях анонимности заявил, что противовоздушная оборона в Европе атрофировалась. Он отметил, что парк готовящихся поступить на вооружение бронемашин в рамках новой программы позволит армии получить оружие противовоздушной обороны четырех типов, действующее при поддержке бортового радара и системы управления огнем.