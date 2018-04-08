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Володин поздравил православных христиан с Пасхой

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день Воскресения Христова он пожелал всем радости и благополучия.
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"Поздравляю с праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людям радость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществе идеалов добра, мира и справедливости", – говорится в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил, что Русская православная церковь многое делает для укрепления нравственных ценностей и семейных традиций, просвещения молодежи. "Желаю пасхальной радости, благополучия и крепости духовных сил", - обратился Володин к россиянам.

Глава Госдумы по традиции встретил праздник Пасхи в Храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

А сегодня, несмотря на праздник, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным отправляется с визитом в Иран. Ключевыми темами переговоров в Тегеране станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей.

Отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Ирана, сопредседателями которой  станут Вячеслав Володин и Али Лариджани.

В составе российской делегации – депутаты всех фракций, в том числе председатели семи думских комитетов, главы законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, представители Торгово-промышленной палаты, "Росатома", "РЖД" и профильных министерств.

Автор: Александр Комаров8 апреля 2018, 10:56

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