После бури москвичам пообещали хорошую погоду

Циклон, который принес в Москву ураган и холодный воздух, постепенно теряет активность. Это значит, что ветер будет ослабевать, а температура – расти и возвращаться в климатическую норму.

Cпециалисты из центра погоды "Фобос" сообщили, что прохладно будет только в самом начале недели. Температурный фон пока останется на четыре-пять градусов ниже нормальных значений.

23 апреля в столице будет облачно, но осадков не ожидается. В некоторых районах даже выглянет солнце, передает сетевое издание m24.ru. Максимальная дневная температура составит шесть градусов выше нуля.

Характер погоды сохранится и вечером, однако столбики термометров опустятся до трех градусов тепла. Ночью же возможны заморозки с минусовыми значениями.

Со среды температура в столице начнет стремительно расти. В ночь на 25 апреля будет до восьми градусов тепла, а днем столбики термометров могут достигнуть 16 градусов.

В четверг ожидается плюс 12-17 градусов, в пятницу воздух продолжит прогреваться. Все это время в городе будет дуть юго-западный ветер. Сильных порывов или осадков не ожидается в течение всех трех дней.

Напомним, в минувшие выходные в столице прошел настоящий ураган. Ветер повалил 900 деревьев и повредил кровли 30 зданий. Сообщается о 17 пострадавших и одной погибшей девочке.

Во время разгула стихии были закрыты городские парки, а экстренные службы работали в режиме повышенной готовности. За 22 апреля в столице распилили и вывезли все упавшие деревья.