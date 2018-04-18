Потоп и ветер: москвичей предупредили о шторме
До 12 миллиметров осадков выпадет в столичном регионе 18 апреля при месячной норме 44 миллиметра. Погода омрачит настроение москвичей, радующихся наступившей весне: им обещают сильный ветер и грозы, передает RT.
Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В ближайшие часы на столицу обрушится сильный дождь, местами даже с грозой.
Метеоусловия резко ухудшаются из-за североатлантического циклона. Он несет с собой облака, холодный воздух и осадки. Столбики термометров в среду не поднимутся выше +13, приводит телеканал "360" прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
В полную силу непогода проявит себя до 21:00 18 апреля – метеорологи обещают грозы. Однако температура постепенно вернется к норме. Термометры покажут значения, характерные для середины весны.
В мае, по прогнозам экспертов, температура в европейской части России превысит климатическую норму – будет намного теплее, чем в прошлом году. Однако возможно и кратковременное похолодание – температура будет опускаться ниже нуля, передает "Москва 24".
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