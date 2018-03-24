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Общество

Журналистку "Коммерсанта" затравили за позицию по Госдуме

Фото: yoiutube.com
Как известно, человек – существо социальное. Люди сплачиваются в коллективы на основе общих интересов и из-за схожести во взглядах и оценках событий, явлений, да и в целом окружающего мира. Но порой "корпоративная солидарность" принимает настолько гипертрофированные и откровенно уродливые формы, что любое мнение, высказанное вразрез общей, мейнстримой точки зрения, приводит к тому, что человек моментально становится изгоем и подвергается гонениям там, где еще вчера был своим. 

Продолжение: Депутат Сибагатуллин ответил на критику в свой адрес
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В этом смысле показательна ситуация с журналистской издательского дома "Коммерсант" Ириной Нагорных, которая пожаловалась на травлю со стороны своих коллег.

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Но для начала немного предыстории. Примерно месяц назад разразился скандал вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сразу несколько журналисток парламентского пула, представлявших различные издания (кстати говоря, либеральной направленности), обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Якобы, законодатель делал им непристойные предложения, да и вообще, вел себя неподобающим образом.

Тем не менее, до сих пор никаких доказательств вины парламентария корреспондентки не представили. В правоохранительные органы они также почему-то не посчитали нужным обратиться.

И речь сейчас даже не о том, что все это выглядит как заранее спланированная к президентским выборам кампания, не о том, что все те эпизоды домогательств, которые якобы имели место, произошли несколько лет назад, но девушки о них почему-то и слова не сказали.

Дело в реакции журналистского сообщества, которое, по идее, всегда должно во всем тщательно разбираться и отделять зерна от плевел. Ведь в этом состоит его работа, верно? Но нет, часть нашего медиасообщества, по большей части либеральная, на слово поверила журналисткам и принялась друг за дружкой объявлять бойкот Госдуме.

Леонид Слуцкий. Фото: wikipedia.org

Среди таких изданий оказался и "Коммерсант". Вот только мнения у журналистов издательского дома, как оказалось, не совсем совпали. Нашлись там и те, кто "посмел" высказать немного отличающуюся от мейнстримовой точку зрения.

По словам корреспондента "Коммерсанта" Ирины Нагорных, одна из ее статей, написанная по ситуации вокруг Слуцкого, очень не понравилась коллегам. "Меня обвинили в том, что статья угодническая", – заявила журналистка в интервью на экспертном канале "Давыдов.Индекс". При этом она призналась, что сама в 15 лет стала жертвой насилия. 

Нагорных согласилась со словами ведущего, который предположил, что она всего лишь делала попытку проанализировать позицию тех людей, которые оказались втянуты в конфликт. "Моя колонка была написана искренне, мне жаль, что мои коллеги расценили это как политический заказ", – сказала корреспондент.

По ее словам, она вынуждена говорить об этом, поскольку конфликт перешел в публичную плоскость. Нагорных рассказала, что в ее адрес в социальных сетях поступали оскорбления. Но терпеть обиды она не намерена и собирается защищать свои честь и достоинство.

Более того, подчеркнула корреспондент, после публикации колонки ей был выдвинут ультиматум с требованием покинуть издательский дом, в котором она, на минуточку, проработала 20 лет. "Это политический блок, это люди, с которыми я работаю уже очень давно", - конкретизировала Нагорных.

Что же такого написала журналистка, что в одночасье стала изгоем в своем коллективе? А ничего особенного, просто попыталась без всяких истерик, бойкотов и прочих эмоциональных выпадов разобраться в ситуации и проанализировать случившееся.

"Этические изъяны общества, превратившись в политический конфликт, ведут не к восстановлению справедливости, и не к наказанию виновного, а наносят удар по тому, кто в политической игре в данный конкретный момент стал мишенью", – написала Нагорных.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Могла ли корреспондент ожидать, что люди, с которыми она бок о бок проработала два десятилетия, мгновенно отвернутся от нее и станут травить. Травить за то, что мнение Нагорных, вероятно, в чем-то отличается от их точки зрения.

И ведь ничего удивительного в сложившейся ситуации нет. Политологи уже давно отмечают, что само понятие свободы слова в современном мире серьезно искажено. Прежде всего, это касается западного общества, позиционирующего себя открытым и стопроцентно либеральным.

Вот только сторонникам "общечеловеческих ценностей" очень не нравится, когда-то кто-то высказывает суждение, отличающееся от их мнения. Такого человека сразу же стараются заткнуть, не дать ему возможности говорить.

Вспомним показательный момент: в августе 2008 года 12-летняя девочка из Южной Осетии Аманда Кокоева давала интервью на американском телевидении. После того, как она сказала, что их бомбили грузинские войска, ведущий сразу начал перебивать девочку, а потом ее и вовсе убрали из эфира. Такая вот современная либеральная свобода слова.

К сожалению, часть нашего медийного сообщества идет именно по этому пути. Несогласных там быть не должно, "шаг в сторону - расстрел". И ничего удивительного в том, что бойкот Госдуме объявили по большей части именно либеральные издания, которые продолжают обвинять Слуцкого, но при этом не имеют никаких доказательств его вины. А от тех, кто призывает объективно разобраться в ситуации, демонстративно отворачиваются.

Автор: Иван Поляков24 марта 2018, 16:26

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