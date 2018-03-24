Журналистку "Коммерсанта" затравили за позицию по Госдуме

Как известно, человек – существо социальное. Люди сплачиваются в коллективы на основе общих интересов и из-за схожести во взглядах и оценках событий, явлений, да и в целом окружающего мира. Но порой "корпоративная солидарность" принимает настолько гипертрофированные и откровенно уродливые формы, что любое мнение, высказанное вразрез общей, мейнстримой точки зрения, приводит к тому, что человек моментально становится изгоем и подвергается гонениям там, где еще вчера был своим.



В этом смысле показательна ситуация с журналистской издательского дома "Коммерсант" Ириной Нагорных, которая пожаловалась на травлю со стороны своих коллег.



Но для начала немного предыстории. Примерно месяц назад разразился скандал вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сразу несколько журналисток парламентского пула, представлявших различные издания (кстати говоря, либеральной направленности), обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Якобы, законодатель делал им непристойные предложения, да и вообще, вел себя неподобающим образом.

Тем не менее, до сих пор никаких доказательств вины парламентария корреспондентки не представили. В правоохранительные органы они также почему-то не посчитали нужным обратиться.

И речь сейчас даже не о том, что все это выглядит как заранее спланированная к президентским выборам кампания, не о том, что все те эпизоды домогательств, которые якобы имели место, произошли несколько лет назад, но девушки о них почему-то и слова не сказали.

Дело в реакции журналистского сообщества, которое, по идее, всегда должно во всем тщательно разбираться и отделять зерна от плевел. Ведь в этом состоит его работа, верно? Но нет, часть нашего медиасообщества, по большей части либеральная, на слово поверила журналисткам и принялась друг за дружкой объявлять бойкот Госдуме.

Среди таких изданий оказался и "Коммерсант". Вот только мнения у журналистов издательского дома, как оказалось, не совсем совпали. Нашлись там и те, кто "посмел" высказать немного отличающуюся от мейнстримовой точку зрения.

По словам корреспондента "Коммерсанта" Ирины Нагорных, одна из ее статей, написанная по ситуации вокруг Слуцкого, очень не понравилась коллегам. "Меня обвинили в том, что статья угодническая", – заявила журналистка в интервью на экспертном канале "Давыдов.Индекс". При этом она призналась, что сама в 15 лет стала жертвой насилия.

Нагорных согласилась со словами ведущего, который предположил, что она всего лишь делала попытку проанализировать позицию тех людей, которые оказались втянуты в конфликт. "Моя колонка была написана искренне, мне жаль, что мои коллеги расценили это как политический заказ", – сказала корреспондент.

По ее словам, она вынуждена говорить об этом, поскольку конфликт перешел в публичную плоскость. Нагорных рассказала, что в ее адрес в социальных сетях поступали оскорбления. Но терпеть обиды она не намерена и собирается защищать свои честь и достоинство.

Более того, подчеркнула корреспондент, после публикации колонки ей был выдвинут ультиматум с требованием покинуть издательский дом, в котором она, на минуточку, проработала 20 лет. "Это политический блок, это люди, с которыми я работаю уже очень давно", - конкретизировала Нагорных.

Что же такого написала журналистка, что в одночасье стала изгоем в своем коллективе? А ничего особенного, просто попыталась без всяких истерик, бойкотов и прочих эмоциональных выпадов разобраться в ситуации и проанализировать случившееся.

"Этические изъяны общества, превратившись в политический конфликт, ведут не к восстановлению справедливости, и не к наказанию виновного, а наносят удар по тому, кто в политической игре в данный конкретный момент стал мишенью", – написала Нагорных.

Могла ли корреспондент ожидать, что люди, с которыми она бок о бок проработала два десятилетия, мгновенно отвернутся от нее и станут травить. Травить за то, что мнение Нагорных, вероятно, в чем-то отличается от их точки зрения.

И ведь ничего удивительного в сложившейся ситуации нет. Политологи уже давно отмечают, что само понятие свободы слова в современном мире серьезно искажено. Прежде всего, это касается западного общества, позиционирующего себя открытым и стопроцентно либеральным.

Вот только сторонникам "общечеловеческих ценностей" очень не нравится, когда-то кто-то высказывает суждение, отличающееся от их мнения. Такого человека сразу же стараются заткнуть, не дать ему возможности говорить.

Вспомним показательный момент: в августе 2008 года 12-летняя девочка из Южной Осетии Аманда Кокоева давала интервью на американском телевидении. После того, как она сказала, что их бомбили грузинские войска, ведущий сразу начал перебивать девочку, а потом ее и вовсе убрали из эфира. Такая вот современная либеральная свобода слова.

К сожалению, часть нашего медийного сообщества идет именно по этому пути. Несогласных там быть не должно, "шаг в сторону - расстрел". И ничего удивительного в том, что бойкот Госдуме объявили по большей части именно либеральные издания, которые продолжают обвинять Слуцкого, но при этом не имеют никаких доказательств его вины. А от тех, кто призывает объективно разобраться в ситуации, демонстративно отворачиваются.