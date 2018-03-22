Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
Данную сумму Катерина должна была заработать за месяц. Мать модели сообщила, что девушке обещали билеты в оба конца, проживание в элитном отеле и работу без выходных.
"Некий агент Ольга уверяла: девочка будет в шоколаде. Теперь Екатерина в гипсе. Ее перевели в тюрьму", – цитирует женщину телеканал "360". Инга Эдуардовна опасается, что ее дочь никогда не вернется на родину и будет числиться в списке исчезнувших в ОАЭ русских моделей.
Ранее Катерина Стецюк заявила, что считает свое состояние удовлетворительным, и попросила не афишировать ход дела. Об этом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов. Известно, что сотрудники диппредставительства передали девушке вещи первой необходимости.
Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.
Выяснилось, что Стецюк в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Он предложил ей открыть бизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. Там он схватил со стола нож и стал угрожать. Единственным путем спасения стало бегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где провели две операции. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина Пакистана.
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