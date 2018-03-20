Россиян кормят заразным хлебом

Роскачество проверило, каким хлебом кормят россиян. Выяснилось, что у части продукции – картофельная болезнь.

Проблема не носит массовый характер, успокаивают эксперты. Некачественную продукцию, зараженную картофельной палочкой, Роскачество обнаружило только в Сибирском федеральном округе.

Специалисты отмечают, что картофельная болезнь – один из самых распространенных "недугов" хлеба и хлебобулочных изделий. Провоцирующий его почвенный микроб широко распространен в природе, им в той или иной степени заражено любое зерно.

В то же время патогенной для человека картофельная палочка не является. Употреблять хлеб в пищу до того, как он испортился, можно. Однако зараженный продукт уже через двое суток после выпечки превращается в слизистую массу.

Специалисты предупреждают: зараженный хлеб нельзя отдавать животным или использовать в переработку (например, делать из него сухари). Такой продукт может спровоцировать аллергические реакции и кишечные расстройства. От зараженного хлеба нужно избавиться как можно быстрее – выбросить его вместе с мусором из квартиры.

В целом же результатами исследования в Роскачестве довольны. По данным из шести федеральных округов, товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 50 торговых марок. Лучший хлеб по результатам исследований производят в Челябинской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовской областях, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае, Республике Ингушетия и Забайкальском крае.

Больше всего замечаний у Роскачества набралось к продукции предприятий Центрального федерального округа. Зафиксированы нарушения у товаров 12 брендов. Девять из них производятся в Москве и Московской области, два – в Рязанской и один – в Костромской.

Эксперты Роскачества проверяли батоны на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. В целом по России хлеб безопасен – ничего из перечисленного в исследованных образцах не обнаружено.

Что касается картофельной болезни, специалисты дали советы, как избежать покупки зараженного хлеба. Приобретать главный продукт надо только в магазинах, где созданы все условия для его хранения. Хлеб не стоит хранить несколько дней – так что покупать надо столько, сколько употребите в ближайшее время. В жаркое время года можно отдать предпочтение ржаному хлебу, а также сушкам и сухарям.