Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха

Секретами своего нелегкого труда поделилась с журналистами самая высокооплачиваемая проститутка в США. Алиса Литтл призналась, что работа в секс-индустрии – лучшее, что было в ее жизни.

Около миллиона долларов заработала Алиса за два года, оказывая услуги состоятельным клиентам. Однако и траты немалые, призналась она. Только на смазку и презервативы уходит почти 2,5 тысячи долларов в год. Другие расходы – маникюр и занятия в тренажерном зале.

Режим у Алисы жесткий. Каждый день подъем в 07:00. По словам Литтл, в борделе работают около 20 красивых женщин. Они по 12-14 часов в сутки, пять дней в неделю ждут, чтобы их выбрали мужчины.

Среди клиентов, по словам ударницы секс-индустрии, много студентов и отставных военных. Литтл обслуживает также семейные пары, девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.

Публикация от Alice Little (@thealicelittle) Мар 2, 2018 в 7:17 PST

Алиса мечтает, чтобы проституция была узаконена во всех американских штатах и в родной Ирландии, которую она покинула в пятилетнем возрасте. По словам девушки, родственники поддерживают выбор профессии: они знают, что эта работа законна и безопасна, пишет The Sun.

Публикация от Alice Little (@thealicelittle) Мар 13, 2018 в 2:47 PDT

"Вы можете подумать, что моя работа связана только с сексом. В действительности я продаю прежде всего близость", – уточнила Литтл.

Чтобы соответствовать современным требованиям, в свободное время Алиса получает знания по психологии, социологии и различным аспектам сексуальности. Разобраться в чувствах и глубинных желаниях клиентов ей помогают специальная литература и онлайн-лекции.