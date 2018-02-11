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Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ксения Собчак приняла участие в программе "Однажды...." с Сергеем Майоровым на НТВ. В ней она рассказала о своих непростых отношениях с матерью Людмилой Нарусовой.
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Ксении Собчак было всего 11 лет, когда ее отец стал мэром Ленинграда. А спустя год она сама стала главной героиней большого журналистского материала, который стал огромным ударом и для будущей ведущей, и для всей ее семьи.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: "Ксения Собчак: "Я мечтаю стать проституткой". Мне было 12 лет", – вспомнила ведущая. "Я попыталась сбежать из дома. Около недели провела в истериках, не хотела ходить в школу. Запиралась в комнате, мне было очень стыдно и казалось, что я в чем-то виновата", – добавила она. Это обострило ее отношения с матерью, которые и до этого оставляли желать лучшего.

"У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой", – рассказала Ксения Собчак. "Папа называл меня "Моя домашняя Чечня". Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники", – подчеркнула она.

Сложные отношения Ксении Собчак с Людмилой Нарусовой с возрастом проще не стали, призналась она. "Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать", – с сожалением заметила ведущая. Она считает, что становится постоянным объектом для критики из-за того, что ее мать всегда хотела видеть свою дочь самой лучшей. "Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать", – призналась Ксения Собчак.

Вычеркивать прошлое из своей жизни Ксения Собчак не собирается. "Я сегодня нравлюсь себе больше, чем десять лет назад. Но это не значит, что светской львицы 15-летней давности не должно было быть. Это был период взросления, опыта, это тоже была я. И, мне кажется, неправильно от этого отказываться", – уверена она.

Автор: Геннадий Куприянов11 февраля 2018, 11:31
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