Честная работница секс-индустрии раскрыла секреты бизнеса

Добропорядочная гражданка Великобритании Кири Редфилд работает проституткой. Она исправно платит налоги и считает себя честным бизнесменом.

Клиентов Редфилд обслуживает в автофургоне. На нем же она колесит по стране в поисках нуждающихся в ее услугах. В день труженица обслуживает 30 мужчин.

Фирма Кири официально зарегистрирована, так что британка считает себя честным бизнесменом. О своих доходах она регулярно отчитывается перед налоговыми органами. Как предприниматель Редфилд довольно изобретательна – она признается, что не ограничивает спектр услуг какими-либо рамками.

Биография у бизнес-леди довольно обычная для жительницы Великобритании. Редфилд хорошо училась в школе, потом выучилась на медсестру, работала на фабрике. Когда ей исполнилось 20 лет, поняла, что хочет работать в секс-индустрии.

Это потребовало определенных вложений: чтобы стать привлекательнее, Кири сделала себе силиконовую грудь. Редфилд гордится тем, что ей удалось сняться в порнофильмах, и ее изображения украшали обложки дисков с фильмами для взрослых.

Переспав с десятитысячным мужчиной, Кири решила, что набралась достаточно опыта, чтобы поделиться им с другими. В конце прошлого года она написала книгу о том, как стать финансово успешной в секс-индустрии. Главная мысль бестселлера: на заработок не влияют ни внешность проститутки, ни ее возраст.

В семейной жизни у Кири Редфилд тоже все хорошо – муж относится спокойно к занятиям супруги. По словам Кири, она счастлива иметь хороший заработок и помогать животным – семейство содержит 11 кошек и двух собак.