Мальчик в ужасе уполз от Елизаветы II

Смешной инцидент произошел во время визита королевы Великобритании в новый благотворительный центр. Она встретилась с детьми, их семьями и сотрудниками организации.

Девятилетний мальчик не был готов к встрече с Ее Величеством. Когда королева подошла поприветствовать ребенка, он так испугался, что встал на четвереньки и уполз за спинами взрослых в соседнюю комнату. А оттуда прокричал: "Пока!", чем вызвал общий смех, передает The Telegraph.

Елизавета II пообщалась с другими гостями. В завершение встречи королева помогла детям украсить рождественскую елку.