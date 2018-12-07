Мальчик в ужасе уполз от Елизаветы II
Девятилетний мальчик не был готов к встрече с Ее Величеством. Когда королева подошла поприветствовать ребенка, он так испугался, что встал на четвереньки и уполз за спинами взрослых в соседнюю комнату. А оттуда прокричал: "Пока!", чем вызвал общий смех, передает The Telegraph.
Елизавета II пообщалась с другими гостями. В завершение встречи королева помогла детям украсить рождественскую елку.
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