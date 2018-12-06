Госдума усиливает защиту предпринимателей

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 6 декабря, одобрила инициативу президента Владимира Путина по защите бизнеса от незаконного уголовного преследования. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы прошли первое чтение.



Законопроект вводит перечень преступлений, уголовные дела по которым прекращаются в случае возмещения ущерба физическому, юридическому лицу или государству. Помимо прочего, в список включены преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в кредитовании, страховании или компьютерной информации, правонарушения в сфере авторских прав и прочие.

Нормативно-правовой акт также освобождает от уголовной ответственности лиц, впервые обвиненных в невыплате зарплаты, пособий, пенсий, стипендий в случае, если была погашена задолженность и выплачена компенсация.

Президент также предложил запретить заключать под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, если преступление совершено в сфере предпринимательства.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2015 году заострил внимание на преследовании предпринимателей правоохранительными органами, напомнил зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов. По его словам, необходимо продолжать либерализацию законодательства в этой сфере.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что законопроект по усилению защиты предпринимателей очень ждут в бизнес-сообществе. Законодатель неоднократно подчеркивал, что без деловой среды страна развиваться не может.





"Уголовный кодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамках административного и арбитражного законодательства", – сказал Володин.

Госдума седьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимально благоприятных условий для ведения бизнеса. Кроме того, нижняя палата ведет активный диалог с предпринимателями по актуальным вопросам, которые непосредственно их затрагивают.

К примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществом обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных мер иностранных государств на территории России.