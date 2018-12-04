"Единая Россия" вручит медали маленьким героям

"Единая Россия" наградит маленьких героев нашего времени. Ребята, которые не спасовали перед лицом опасности и спасли чью-то жизнь, получат медали и ценные подарки.

6 декабря в Москве пройдет Второй форум маленьких героев. Его организаторы – "Молодая гвардия" и патриотическая платформа "Единой России". В столицу приедут дети и подростков от 6 до 18 лет из более чем 50 российских регионов. Кто-то прославился тем, что спас человеческие жизни, другие достигли выдающихся результатов в различных сферах деятельности.

Ребята получат общественные награды "Юный герой" за спасение человеческой жизни и "Герой нашего времени" за достижения в науке, культуре, искусстве и спорте.

Одними из участников форума станут братья-погодки Любимовы. В июне этого года в Омске 12-летний Андрей и 11-летний Денис спасли из пожара женщину и двоих детей. Во время прогулки ребята увидели, что из частного дома валит густой дым. Подойдя ближе, дети заметили в окне женщину с двухлетней девочкой на руках. Андрей и Денис выбили окно и помогли выбраться из охваченного огнем дома женщине с ребенком.

Еще одним гостем форума станет житель города Спутник Пензенской области. 13-летний Данил Нефедов вместе с отцом отдыхал на одном из многолюдных городских пляжей. Купаясь, Данил заметил, что плескавшийся рядом ребенок внезапно исчез с поверхности воды. Юный герой нырнул и вытащил малыша на берег.

В работе форума примут участие председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин, секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель координационного совета "Молодой гвардии" Денис Давыдов.

Дети смогут принять участие в квесте "Тайная школа юных героев": они станут спасителями мира от безразличия, серости и апатии. Ребятам предстоит собрать артефакты, символизирующие человеческие ценности: добро, любовь, ответственность, дружбу и патриотизм. Также на форуме пройдет презентация книги "Тайная школа юных героев", которую написали 10-летний мальчик и его мама на основе историй героических поступков смелых подростков.