Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы

Новый год 2019 Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Суббота 29 декабря
Лента новостей
21:27
В Башкирии произошло смертельное ДТП
21:25
Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу
21:16
"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем
21:11
Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей
20:54
В Ижевске два человека пострадали из-за пьяного водителя
20:21
В Москве зарезали известного бизнесмена
20:10
В Свердловской области двое подростков избили врача палками
19:39
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
19:33
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
18:39
В Тюмени строители устроили потоп
18:20
Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
18:16
"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
18:03
Под Омском полностью сгорела фура
17:38
"Уже жрут": Гузеева откровенно о корпоративе программы "Давай поженимся!"
17:15
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ после скандала с гнусным обманом
17:02
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
17:00
В Нижнем Новгороде накрыли наркопритон
16:57
Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие
16:56
Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой
16:47
"Никто не позвонил": коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
16:24
"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
16:09
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
15:57
Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри
15:54
Дочь лишила ошарашенную Стриженову новогоднего отдыха
15:27
Счастливая Седокова объявила о пополнении
15:27
В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения
15:16
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
14:49
Полмиллиона за платье: расточительность пышки из шоу "Дом-2" взбесила народ
14:47
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
14:41
В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе
14:35
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
14:29
В России запретили товары с Украины
14:05
Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
13:58
Водонаева стала жертвой преступников
13:44
Куда пропала юная дочь Анастасии Волочковой
13:42
В Башкирии пенсионер на грузовике насмерть сбил женщину
13:26
Зазнавшегося Фадеева жестко спустили с небес на землю
13:25
Крутой развлекался со свиньей под елкой
13:18
Под Москвой в выгребной яме туалета нашли изрубленное тело пенсионера
13:04
"Смертный приговор": Дану Борисову довели до отчаяния
12:55
Из-под смертельной лавины в Хабаровском крае достали последнего пострадавшего
12:47
Откровенное интервью Анджелины Джоли
12:47
Потомки Гурченко отказались от наследия актрисы
12:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года
12:27
Сколько мандаринов можно съесть на Новый год
12:24
Место схода смертельной лавины в Хабаровском крае сняли на видео
12:14
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
12:02
Упрямые водители перекрыли трассу под Курганом
11:44
Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали
11:40
Лорак шокировала двуличными выходками после слухов о разводе
11:32
В Екатеринбурге столкнулись сразу пять машин
11:31
"В молодости я шалил посохом": признание Деда Мороза
11:27
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
11:21
"Женщина на миллион": оставленная мужем Климова показала роскошные ноги
11:05
Пробьет дно: рублю предсказали крутое пике
11:01
Что и как пить в новогоднюю ночь
10:54
Порочная Маркл раздавала марихуану на свадьбе
10:53
Под Москвой загорелся газопровод
10:40
В Москве из реки вытащили живого мужчину
10:31
Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала
10:28
При аварии на шахте погибли пять человек
10:20
На погранслужбу в Приморье совершили нападение
09:56
В горах Казахстана нашли пропавшего россиянина
09:53
Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
09:36
Лопырева покинула Россию ради родов в Америке
09:33
В Амурской области поезд сошел с рельсов
09:21
"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
09:19
Цивилизацию майя нашли на планете Нибиру
09:07
Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание
08:40
"Это деньги, а не любовь!": народ взорвался после откровений Брухуновой
08:31
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
08:27
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
08:13
В США умер известный актер
07:12
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
06:03
Традиции Нового года
05:11
"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
01:37
Самые кассовые фильмы 2018 года
23:49
К чему снится новогодняя елка
22:58
Кай Метов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:59
Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина
21:56
Народ накормят искусственным мясом
21:48
Барановская отбрила поклонницу из-за Аршавина
21:39
Цой после выскабливания личинки отправила мужа подальше
21:37
Жители Башкирии получили 66 лет за заказное убийство гвоздодером
21:26
Бывшего главу Удмуртии будут судить за взятку
21:18
После слухов о разводе Хилькевич показала фигуру в купальнике
21:17
"Уйти от нелюдя": избитую жену призвали наказать Башарова
21:13
Психолог сравнил зрителей новогодних шоу с вареными жабами
21:00
В Волгограде 17-летнюю официантку кафе насиловали в туалете
20:54
В Удмуртии 11 человек вытащили из горящего дома
20:41
Володин поставил на место Макрона и Меркель
20:40
Богомолов вернулся к Мороз после мужского разговора с Виторганом
20:32
Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске
20:17
Маркл одобрила зверское кровопролитие на глазах толпы
19:55
Зазнавшаяся модель сравнила себя с Николаем II
19:26
Жена рассказала о заказном убийстве Александра Кержакова
19:25
В Новочеркасске при таинственных обстоятельствах погибла пенсионерка
19:12
"Ты сейчас умрешь!" – Утяшева сделала признание
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина
Тарасова лишилась дара речи из-за избившего жену Башарова
Раскрыта тайная связь Порошенко с мировой закулисой
Общество

Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы

прочитано 333 раза

Бабушинский районный суд Москвы приговорил неонациста Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима. Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, пишет "ФедералПресс".

Напомним, что летом 2017 года подсудимому уже назначили девять лет колонии строгого режима, но позже Мосгорсуд отменил приговор. Марцинкевич находится в СИЗО уже 4,5 года, передает newizv.ru.

29 декабря 2018, 21:41

комментарии

Политика

"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой

Телеведущая попыталась вразумить балерину
Шоу-бизнес

Куда пропала юная дочь Анастасии Волочковой

Балерина ответила на неудобные вопросы
Шоу-бизнес

Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание

Разобраться с насильником может и профессиональное сообщество
Шоу-бизнес

Лопырева покинула Россию ради родов в Америке

Модель скоро станет матерью

Гороскоп

Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи

Фоторепортажи

Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru