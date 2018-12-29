Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы

Бабушинский районный суд Москвы приговорил неонациста Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима. Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, пишет "ФедералПресс".
Напомним, что летом 2017 года подсудимому уже назначили девять лет колонии строгого режима, но позже Мосгорсуд отменил приговор. Марцинкевич находится в СИЗО уже 4,5 года, передает newizv.ru.
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