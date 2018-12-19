На Украине день рождения Бандеры официально признали национальным праздником

Верховная рада приняла проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев на Украине в 2019 году, передает телеканал "360". На государственном уровне гражданам Незалежной предложили отметить день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. К памятной дате поручено подготовить и провести тематические уроки в образовательных учреждениях.
Напомним, что Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов", боевым крылом которой была "Украинская повстанческая армия" (обе организации запрещены на территории России. – Прим. ред.). Последняя воевала против советских войск, участвовала в карательных операциях против мирных жителей и сотрудничала с войсками Гитлера.
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