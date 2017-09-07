Названы самые грязные регионы России

Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2017 года. При составлении списка анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Согласно данным рейтинга, самым грязным регионом России оказалась Свердловская область. По мнению экспертов, в этой части страны плохая экология из-за развитой промышленности. Так, в частности, в Свердловской области расположено крупное предприятие "Уралвагонзавод".

Вместе с тем, как отметил член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Феликс Панов, сейчас власти делают все возможное, чтобы мотивировать промышленников использовать технологии для защиты экологии.

В числе антилидеров топа оказалась и Челябинская область. Она занимает второе место по уровню загрязненности окружающей среды, передает Russia Today. По словам сенатор от региона, экологию здесь портят выбросы с промышленных предприятий.



На третьем месте антитопа находится Московская область. Эксперты отмечают, что в этом регионе экологию нарушают свалки, в которые поступают 90% всех отходов.

Также в рейтинг самых грязных регионов попали Брянская, Ленинградская, Оренбургская, Иркутская области, а также Севастополь, Республика Бурятия и Еврейская автономная область.

Лидером среди экологически благополучных регионов оказалась Тамбовская область. На втором месте находится Республика Алтай. Замыкает тройку "чистых" лидеров Алтайский край. На четвертом месте оказался Санкт-Петербург. Северная столица впервые вошла в пятерку лидеров. Москва же заняла в рейтинге седьмое место.