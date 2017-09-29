Блогершу-красотку нашли мертвой в бассейне любовника
Популярность молодой китаянке принесли ее фотографии, для которых она перевоплощалась в персонажей видеоигр и средневековых принцесс. Трагедия произошла на частной вилле на Сайпане, крупнейшем из Северных Марианских островов. По информации Mirror, девушку вытащили из воды, но не смогли спасти.
Смерть Ли Йолин оказалась настоящим шоком для ее фанатов и людей, с которыми она работала. Пожалуй, сильнее всего скорбят ученики ее фотостудии. Помимо тысяч подписчиков в Instagram, ее смерь затронула и фанатов из китайской социальной сети "Сина Вейбо", где блогерша была очень популярна.
Джови была, пожалуй, самой востребованной и известной косплеершей в Китае, которая изображала не только персонажей из виртуальной игры Street Fighter, но и европейскую принцессу или наследницу из древних китайских династий.
Напомним, в начале августа скончалась российская звезда Instagram. 40-летняя мотоциклистка из Владивостока завоевала популярность благодаря эффектным трюкам на "железном коне". Байк и стал причиной ее смерти. Опытный водитель не справилась с управлением высококлассного мотоцикла BMW, на огромной скорости влетела в ограждение и скончалась на месте.
Очевидцы рассказали, что женщина, возможно, пыталась снять очередной эффектный трюк на видеокамеру. Она любила риск и ездила без экипировки. В Instagram у нее более 150 тысяч подписчиков, а снятые ею на экшен-камеру проезды набирали по 350 тысяч просмотров.
Последнюю запись она разместила всего за три дня до гибели. В коротком платье голубого цвета и кроссовках трюкачка исполнила на байке настоящий танец.
Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Ольга Рапунцель не может встать с кровати
Телеведущая пристыдила шоумена
Позже вор признался в краже