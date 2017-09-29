Блогершу-красотку нашли мертвой в бассейне любовника

Известная блогерша Ли Йолин, известная под псевдонимом Джови, утонула в бассейне на вилле богатого китайца. 25-летняя девушка приехала отдохнуть.

Популярность молодой китаянке принесли ее фотографии, для которых она перевоплощалась в персонажей видеоигр и средневековых принцесс. Трагедия произошла на частной вилле на Сайпане, крупнейшем из Северных Марианских островов. По информации Mirror, девушку вытащили из воды, но не смогли спасти.

Смерть Ли Йолин оказалась настоящим шоком для ее фанатов и людей, с которыми она работала. Пожалуй, сильнее всего скорбят ученики ее фотостудии. Помимо тысяч подписчиков в Instagram, ее смерь затронула и фанатов из китайской социальной сети "Сина Вейбо", где блогерша была очень популярна.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Сен 23 2017 в 4:54 PDT

Джови была, пожалуй, самой востребованной и известной косплеершей в Китае, которая изображала не только персонажей из виртуальной игры Street Fighter, но и европейскую принцессу или наследницу из древних китайских династий.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Сен 6 2017 в 6:13 PDT

Напомним, в начале августа скончалась российская звезда Instagram. 40-летняя мотоциклистка из Владивостока завоевала популярность благодаря эффектным трюкам на "железном коне". Байк и стал причиной ее смерти. Опытный водитель не справилась с управлением высококлассного мотоцикла BMW, на огромной скорости влетела в ограждение и скончалась на месте.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Авг 9 2017 в 5:09 PDT

Очевидцы рассказали, что женщина, возможно, пыталась снять очередной эффектный трюк на видеокамеру. Она любила риск и ездила без экипировки. В Instagram у нее более 150 тысяч подписчиков, а снятые ею на экшен-камеру проезды набирали по 350 тысяч просмотров.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Апр 6 2017 в 6:09 PDT

Последнюю запись она разместила всего за три дня до гибели. В коротком платье голубого цвета и кроссовках трюкачка исполнила на байке настоящий танец.