Вежливый канадец уговорил медведей уйти со двора

Канадец Джордан Коут вежливо попросил медведицу с медвежатами уйти с его двора. Животные оценили манеры мужчины и мирно ушли.

"Мне нужно, чтобы вы, ребята, ушли", – сказал мужчина хищникам. Те только удивленно посмотрели на смельчака. Когда тот повторил свою просьбу, звери спокойно развернулись и не торопясь пошли к забору. "Надеюсь, вам понравился мой двор. До свидания!" – прокричал канадец вслед четвероногим гостям.

Случай произошел на острове Ванкувер на западе Канады. Коут залил видео в местную группу в Facebook. "Вот как канадцы реагируют на дикую природу", – написал он. Таким образом Джордан намекнул на распространенный в США стереотип, что все канадцы невероятно вежливы. Однако это не так: в августе сообщалось, что соотечественник Коута ударил медведя по морде.