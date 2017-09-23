Московское метро переходит на особый режим работы

В столичное подземке объявлен переход на особый режим работы. Это связано с проведением фестиваля "Круг света", который проходит с 23 по 27 сентября.

На станциях "ВДНХ" и "Бутырская" заработают линейные штабы для оперативного реагирования на внештатные ситуации. Монорельсовая транспортная система в эти дни будет закрываться для пассажиров в 18:00. Кроме того, на станциях, которые находятся в непосредственной близости от площадок фестиваля ("Строгино", "Охотный Ряд", "Орехово", "Маяковская" и другие), будет организована работа всех кассовых окон, сообщили в пресс-службе подземки.