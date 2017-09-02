Бывшего мэра Черепкова перед смертью предал сын
Певец Юлиан не верит, что его друг умер от неизлечимой болезни и требует провести вскрытие тела Черепкова.
"Мы писали уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, просили ее разобраться в этой ситуации, почему его вообще удерживают в ЦКБ. Его туда поместили родственники, отобрали у него мобильный", – сказал артист в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Юлиан забил тревогу, потому что сын экс-мэра собирается срочно кремировать тело Черепкова. "Я знаю, что Виктор Иванович хотел, чтобы его похоронили во Владивостоке. Вся эта ситуация напоминает мне какой-то криминал", – отметил музыкант.
По словам Юлиана, Черепков пережил несколько покушений. "Кто бы мог подумать, что последний удар нанесет его родной сын? Такое ощущение, что надо в Следственный комитет звонить. Как сын его может кремировать? Прощание же должно быть", – недоумевает певец.
Артист отметил, что друзья даже не смогли попрощаться с бывшим градоначальником. "К нему не пускали людей в больницу, не только меня, такую немыслимую блокаду устроили. Какой-то финал, недостойный Черепкова, устроил ему его сын", – заявил Юлиан.
В конце июля Виктор Черепков был помещен в психиатрическое отделение из-за отказа от помощи медиков в лечении онкологического заболевания. Заместитель экс-мэра по незарегистрированной партии "Свобода и Народовластие" Александр Меркулов сообщил, что у бывшего чиновника после госпитализации отобрали телефон, и с ним нельзя было связаться.
Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков умер в столичной клинике 2 сентября. Ему было 75 лет. По официальным данным, в августе у экс-градоначальника диагностировали четвертую стадию рака.
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