Бывшего мэра Черепкова перед смертью предал сын

Близкий друг бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова певец Юлиан раскрыл детали последних дней градоначальника. Артист заявил, что перед смертью бывшего мэра предал сын.

Певец Юлиан не верит, что его друг умер от неизлечимой болезни и требует провести вскрытие тела Черепкова.

"Мы писали уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, просили ее разобраться в этой ситуации, почему его вообще удерживают в ЦКБ. Его туда поместили родственники, отобрали у него мобильный", – сказал артист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Юлиан забил тревогу, потому что сын экс-мэра собирается срочно кремировать тело Черепкова. "Я знаю, что Виктор Иванович хотел, чтобы его похоронили во Владивостоке. Вся эта ситуация напоминает мне какой-то криминал", – отметил музыкант.

По словам Юлиана, Черепков пережил несколько покушений. "Кто бы мог подумать, что последний удар нанесет его родной сын? Такое ощущение, что надо в Следственный комитет звонить. Как сын его может кремировать? Прощание же должно быть", – недоумевает певец.

Артист отметил, что друзья даже не смогли попрощаться с бывшим градоначальником. "К нему не пускали людей в больницу, не только меня, такую немыслимую блокаду устроили. Какой-то финал, недостойный Черепкова, устроил ему его сын", – заявил Юлиан.

В конце июля Виктор Черепков был помещен в психиатрическое отделение из-за отказа от помощи медиков в лечении онкологического заболевания. Заместитель экс-мэра по незарегистрированной партии "Свобода и Народовластие" Александр Меркулов сообщил, что у бывшего чиновника после госпитализации отобрали телефон, и с ним нельзя было связаться.

Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков умер в столичной клинике 2 сентября. Ему было 75 лет. По официальным данным, в августе у экс-градоначальника диагностировали четвертую стадию рака.