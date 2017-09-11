"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"

В Сети набирает популярность фото украинского депутата Юлии Тимошенко, сделанное во время прорыва украинской границы во Львовской области. Политика сняли с довольно необычного ракурса.

На снимке Тимошенко стоит задом к камере, склонившись к лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили и о чем-то с ним разговаривая. При этом пользователи Сети обратили внимание на весьма внушительные размеры пятой точки главы "Батькивщины".

Пожалуй, ягодицы Тимошенко могли бы составить достойную конкуренцию заду известной американской теледивы Ким Карадашьян. Естественно, снимок не оставил равнодушными пользователей соцсетей.

Многие из них оставили под фото комментарии. "Нам есть чем накрыть Украину", "Во власти нужны новые лица, а приходят старые ****", "Приключения есть? а если найду?", "Юля спит, вона працюе", – пишут украинцы.

11 сентября Юлия Тимошенко, Михаил Саакашвили и другие украинские политики проводят совещание в отеле "Леополис" во Львове. "Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", – цитирует "Интерфакс" народного депутата из фракции "Самопомощь" Егора Соболева.

В социальных сетях новый тренд: придумывают подпись к фотографии пятой точки многократного премьер-министра Украины pic.twitter.com/b1aB8FRHAo — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 11 сентября 2017 г.

Напомним, 10 сентября Саакашвили вместе со своими соратниками, в числе которых была и Тимошенко, прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. После этого бывший глава Одесской области отправился во Львов.