Тимошенко нанесла подлый удар Порошенко

Партия Юлии Тимошенко готовится отстранить от власти президента Украины Петра Порошенко. Соответствующую процедуру запустят депутаты Верховной рады.

Идея импичмента объединила несколько партий. Коалицию возглавила Юлия Тимошенко с соратниками из "Батькивщины", к ним присоединились "Оппозиционный блок" и "Самопомощь".

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады. Ожидается, что члены "Батькивщины" единогласно поддержат инициативу, пишет газета "Известия". Тимошенко нанесла сокрушительный удар своему главному политическому противнику и, вероятно, будет претендовать на президентское кресло.

Народные депутаты нашли как минимум шесть оснований для лишения Порошенко полномочий. Среди них – коррупция, злоупотребление властью и нарушение Конституции. Член парламента Сергей Власенко отметил, что глава государства "наработал" уже на пять импичментов.

Политики уверены, что принять это решение будет нелегко. "Как видите, процедура непростая и практически нереализуемая. Кроме того, нет процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами", – пояснила экс-министр юстиции, заслуженный юрист Украины Елена Лукаш.