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Политика

Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
В украинской партии "Батькивщина" прокомментировали заявления своего лидера Юлии Тимошенко о том, что Украина может быть причастна к развитию ракетно-ядерной программы КНДР. Как заявили в "Батькивщине", все это проделки "оппонентов"
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На официальной странице партии в социальной сети Facebook говорится, что ее аккаунт был "использован для провокации против нашей команды". "На официальном сайте партии "ВО "Батькивщина" не было обнародовано ни одной позиции нашей команды о публикации в газете New York Times", – утверждается в заявлении.

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Напомним, в понедельник, 14 августа, в СМИ появилась информация о том, что расположенный в украинском Днепре (бывший Днепропетровск. – Прим.Ред.) завод "Южмаш", возможно, поставлял ракетные двигатели северокорейскому режиму, находящемуся по жесткими санкциями ООН и США. В докладе экспертов Международного института стратегических исследований утверждается, что недавние успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР стали возможны именно благодаря произведенным на Украине компонентам.

Спустя некоторое время глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в "Фейсбук" сообщение, где заявила, что если эта информация подтвердится, Украина может попасть под санкции и остаться без помощи со стороны западных стран. По ее словам, такая ситуация стала прямым последствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана. Однако вскоре ее запись о причастности Киева к северокорейской ракетно-ядерной программе была удалена.

Запуск ракеты КНДР. Фото: GLOBAL LOOK press

Скандал с украинскими двигателями для ракет разгорелся на фоне резкого обострения ситуации вокруг Северной Кореи. В начале августа Вашингтон и Пхеньян обменялись очередными угрозами. Президент США Дональд Трамп призвал КНДР прекратить ракетные и ядерные испытания, в противном случае, заявил он, Пхеньян ожидают "огонь и ярость". Позже американский лидер заявил, что он "еще мягко выразился". В ответ Северная Корея пообещала нанести сокрушительный удар ядерным оружием по США и их союзникам.

Стоит отметить, что КНДР располагается в непосредственной близости от российского Дальнего Востока. Поэтому Москва привела в состояние повышенной боеготовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва предпринимает превентивные меры на случай обострения ситуации.

Автор: Иван Поляков15 августа 2017, 17:15

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