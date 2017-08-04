Героя из Мособлсуда наградят за мужество

В Мособлсуде отметили четкие и профессиональные действия правоохранителей при задержании пытавшихся совершить побег членов банды ГТА, а также сотрудника суда Ивана Бурядника. Он будет поощрен.

При задержании в здании Мособлсуда членов "банды ГТА", пытавшихся совершить дерзкий побег и устроивших в суде бойню, отличился сотрудник Мособлсуда техник Иван Бурядник. Когда бандиты пытались с боем пробиться на свободу, Бурядник как раз готовил зал, где произошла перестрелка, к очередному заседанию суда.

"Из видеоролика, распространённого средствами массовой информации, видно, как чёткие и профессиональные действия осуществляют сотрудники полиции, а также должностное лицо Московского областного суда – он проводил подготовку зала заседания к слушаниям. Это Бурядник Иван Михайлович", – сообщили в суде, пишет RT. Руководство Мособлсуда приняло решение поощрить его за проявленные мужество и отвагу.

Попытку с боем прорваться на свободу члены "банды ГТА" совершили на третьем этаже Мособлсуда. В зале заседаний на этом этаже только закончились слушания по другому делу, процессу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме и убийствах. Как писали Dni.Ru, здесь, в этом зале, и произошла попытка побега заключенных.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", – рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.



Судя по оказавшемуся в распоряжении РЕН-ТВ видео, конвоиры не успели вывести Ардабьевского из зала суда до начала перестрелки. Значит, он стал свидетелем ликвидации двух преступников, пытавшихся вырваться на свободу. Теперь бывший мэр, вероятно, станет свидетелем в деле о перестрелке в суде.