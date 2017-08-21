На МЦК приостановлено движение

Движение поездов в направлении против часовой стрелки по Московскому центральному кольцу в Москве было приостановлено, передает ТАСС. Причиной сбоя называется незапланированная остановка одного из составов. В противоположном направлении поезда движутся без задержек.
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