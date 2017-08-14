Поцеловавшая Путина россиянка: Это было взаимно

Президент России Владимир Путин попал на Арбате в случайные объятья незнакомой блондинки. Встреча окончилась поцелуем.

Тот день 53-летняя жительница Люберец Елена Корепина теперь вспоминает постоянно. Причиной тому не только сам факт ее минутной близости с президентом России, но и шум в СМИ и оживление в соцсетях, которые подняты вокруг ее секундной встречи с российским лидером.

Кстати, соцсети отреагировали молниеносно: комментаторы свято уверены, что она "подставная", "агент Кремля", "сотрудник ФСО". На самом деле Елена Корепина работает в филиале "Котельники" университета "Дубна", преподает там юриспруденцию.

"Я кандидат юридических наук. О чем говорить, если даже близкая подруга говорит, что это все подстроено и этого быть не может. А она знает меня 20 лет", – пожаловалась Елена изданию "Комсомольская правда".



"У меня дочь Анна поступила в ГИТИС, будет актрисой. Вместе с ней мы поехали в ВУЗ заключать договор. Когда еще ехали, думала: "Хоть бы какую-то знаменитость там встретить". И встретили актрису и режиссера Светлану Дружинину – она завтракала с супругом в кафе недалеко от ГИТИСа. В институте мы заключили договор и решили с Аней прогуляться по Арбату", – рассказала Елена.

По ее словам, в жизни Путин такой же, как и на экране. Президент уже собрался садиться в машину, но в последний момент передумал и решил поговорить с собравшимися на Арбате людьми. Там были и россияне, и иностранные туристы. Российский лидер для всех нашел теплое слово. И совсем случайно толпа толкнула в его сторону Елену.

"Спросил, как нам Москва. Как-то все шли дожди, а тут такой солнечный день был. И я ему говорю: "Нам так все нравится". Действительно Москва очень красивая стала. Тогда Владимир Владимирович спросил откуда я, собственно и ответила, что из Люберец. И потом как-то получилось, что мы обнялись и поцеловались. Это было неожиданно. Родственники потом спрашивали, а кто был инициатором? Это было взаимно. Он очень приятный мужчина, конечно", – рассказала Елена.

По словам неожиданно ставшей звездой СМИ и интернета Елены, теперь она знает, как на самом деле рождаются сплетни и как тяжела работа президента. "Я-то знаю, что я не подставная", – добавила женщина.