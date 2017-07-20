Женщина неожиданно поцеловала Путина в центре Москвы

Объятиями и поцелуем завершилась встреча осматривавших центр Москвы туристов с Владимиром Путиным. Президент России прогулялся по Арбату после визита к правозащитнице Алексеевой.

Москвичи и гости столицы, оказавшиеся на улице Арбат 20 июля, неожиданно встретились с президентом. Владимир Путин вышел из дома Людмилы Алексеевой – и сразу попал в окружение "фанатов".

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В толпе оказались туристы из разных стран. Российский лидер поговорил с ними на трех языках. В беседе с соотечественниками Путин заметил: "С погодой вам повезло". Президент уже хотел удалиться, однако поклонницы не отпустили его без объятий.

"С погодой вам повезло": Путин прогулялся по Арбату, поговорил с туристами на трех языках и обнял поклонницу pic.twitter.com/KSupQ2Bxsq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Владимир Путин 20 июля лично поздравил старейшую российскую правозащитницу Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем. Президент заехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате. Глава государства поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей, и вручил подарки – большой букет цветов и гравюру с изображением Евпатории, малой родины Алексеевой. Хозяйка, в свою очередь, предложила гостю бокал шампанского.

Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница. Она входит в президентский Совет по правам человека, регулярно участвует в его заседаниях. В 2013 году номинировалась на Нобелевскую премию мира.



"Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", – сказала Алексеева. Правозащитница призналась: визит Путина стал для нее абсолютной неожиданностью. Раньше были другие времена, пояснил Алексеевой российский лидер. "Вы занимались главным. Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы – по-своему", – отметил глава государства.