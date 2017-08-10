Названа новая дата конца света

Пророчества блаженной Матроны Московской и предзнаменования последних дней свидетельствуют о том, что конец света наступит 19 августа 2017 года. Так утверждают конспирологи.

Различные даты конца света появляются в Сети регулярно. По одной из наиболее популярных версий, апокалипсис должен был наступить на переломе веков – в 2000 году. Затем его "перенесли" на 2012 год. Якобы тогда должен был закончится календарь майя. Но потом выяснилось, что у древних индейцев просто кончились камни, на которых они высекали даты.

Таинственная планета Нибиру, столкновение с которой тоже должно было завершиться апокалипсисом, так и не появилась на небосклоне. Работа Большого адронного коллайдера или недавние эксперименты по квантовой телепортации на большие расстояния тоже не порадовали конспирологов, мечтающих о конце света.

И вот теперь в Сети появилась новая теория. Якобы пророчества Матроны Московской указывают на грядущую катастрофу. Но ученые крайне скептически от носятся к новостям о грядущем апокалипсисе, опирающимся на заведомо псевдонаучные данные. Тем не менее, по их мнению, человечество как вид действительно однажды может оказаться в опасности: на грань вымирания люди могут поставить сами себя. Например, развязав ядерную войну или разработав непобедимый супервирус.

Некоторые специалисты не исключают и вариантов, выглядящих несколько более фантастически, таких как восстание искусственного интеллекта. В частности, такие опасения в прошлом высказывали физик Стивен Хокинг и предприниматель Илон Маск, пишет МК.