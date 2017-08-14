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Общество

Украина поставляет в Россию опасные удобрения

Фото: GLOBAL LOOK press
На протяжении последних нескольких лет Украина ищет возможность отомстить России за "крымскую весну". Киев уже запретил российские сайты, программное обеспечение и гастроли артистов, но мысль о настоящем реванше на международное унижение не покидает горячие головы в Мариинском дворце. Возможно, теперь у России появился повод поволноваться о более серьезной угрозе нацбезопасности, чем конфеты Roshen.
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В этом году российским сельхозпроизводителям предлагать под видом нитрата кальция (популярного удобрения, называемого также "кальциевой селитрой") странный продукт сомнительного качества по подозрительно низкой цене. Следы загадочной субстанции ведут на украинское предприятие ЧАО "Химдивизион" (ранее – Государственное предприятие "Экоантилед") из Днепродзержинска. Долгое время завод по понятным причинам простаивал, но несколько месяцев назад вновь заработал. И, судя по всему, начал энергично продвигать свой товар на российский рынок (при этом украинский агрохимический рынок для россиян фактически закрыт). Иногда тот же самый "нитрат" продавался как "удобрения из Китая". Беда в том, что никаких обязательных процедур регистрации продукция "Химдивизиона", конечно, не проходила, и какими путями попала в Россию, остается лишь гадать.

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Таинственный "нитрат кальция" всплыл снова, когда этим летом ФТС РФ сообщила о транспортировке существенных объемов через погранпереход Казачья Лопань в Белгородской области. Пользуясь лазейкой в законодательстве, производитель не классифицировал и не маркировал продукцию и, соответственно, при его перевозке не соблюдались никакие требования безопасности. Если зайти на сайт "Химдивизиона", можно сделать удивительные открытия: кальциевая селитра марки (Г) якобы содержит 98% азотнокислого кальция, 1-2% воды, 8% аммиачной селитры и вдобавок 1,5% карбамида. Таким образом, в этой гремучей смести оказывается примерно 109,5% компонентов! Неясно, имеем ли мы дело с намеренным гнусным обманом потребителей или банальной некомпетентностью. Может быть, спецификации писали и не агрохимики вовсе, а какие-нибудь сотрудники СБУ.  

Между тем, на той же странице спецификаций мы видим два интересных утверждения – во-первых, среди потребителей продукта значатся "производители взрывчатых веществ", а перевозка возможна "любым видом транспорта". Неплохое сочетание, не правда ли? Если хотя бы половина заявленных характеристик хоть как-то соответствует действительности, то кальциевая селитра марки (Г) – взрывоопасное соединение. Входящий в ее состав нитрат аммония и сам по себе применяется в изготовления взрывчатки, ввиду чего пользуется необычайной популярностью среди всевозможных террористов. Нитрат кальция и карбамид – окислители, многократно усиливающие его детонацию. Согласно Европейскому соглашению о дорожной перевозке опасных грузов, такие вещества двойного назначения должны быть отнесены к классу опасности 5.1 и перевозиться только на специальном транспорте с желтыми проблесковыми маячками.

Поэтому в случае с продукцией "Химдивизиона" никакого злого умысла даже и не нужно – любая машина с подобным грузом в багажнике может стать мощной бомбой на колесах без ведома водителя. Хранение этого вещества без надлежащих мер безопасности также может привести к весьма печальным последствиям. Применение этой продукции потребителями также не сулит ничего хорошего. В лучшем случае сельхозпроизводитель просто потеряет часть урожая. Но никто не возьмется утверждать, что продукция "Химдивизиона" является безопасной для почв и здоровья людей. И, скажем, овощи, выращенные на этом удобрении не окажутся попросту ядовитыми. Сельским хозяйством и производством взрывчатки, кстати, сфера применения этого вещества не ограничивается – оно востребовано и в нефтегазовом секторе при изготовлении тампонажных растворов, используемых в сервисном обслуживании нефтяных скважин. Для этих целей его регулярно закупают "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и другие. Низкое качество компонентов такого раствора может привести к аварии и даже полной потере скважины.

Диверсия или нечистоплотность? Пусть мотивы поставщиков выясняют компетентные органы. Ясно одно: контрафактные поставки низкокачественных опасных химикатов сегодня угрожают базовым отраслям экономики: сельскому хозяйству и нефтегазовому сектору, поэтому пресечь их необходимо как можно скорее.

Автор: Геннадий Куприянов14 августа 2017, 08:53

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