Порошенко предложил украинцам жить на свалке

Президент Украины Петр Порошенко фактически предложил гражданам страны привыкать жить в окружении мусора. Таким образом глава государства прокомментировал разразившийся в некоторых городах страны кризис, связанный с невозможностью вывоза и утилизации бытовых отходов и прочего мусора.

Выступая на заседании Ассоциации городов Украины Порошенко заявил, что вывоз и утилизация мусора – это не вопросы центральной власти, а посему его не стоит беспокоить столь "незначительными проблемами". "Очевидно, потому что, когда мы даем деньги, когда мы даем полномочия, права, они обязательно должны корреспондироваться с ответственностью, в первую очередь, перед обществом. Это вопрос мэра, вопрос городского совета, местных властей", – заявил он.

По его словам, органы государственной власти готовы предоставить "всестороннюю поддержку" городам в этом вопросе. "Однако и городским советам, и городским головам надо отодвинуть собственные политические амбиции и принимать центр не как врага, а как союзника и друга, и надежного партнера в деле обеспечения европейских стандартов жизни в каждой украинской общине", – добавил Порошенко.

Во Львове в полном разгаре "мусорный кризис" - отходы давно некуда вывозить. Ситуация серьезнее, чем кажется на первый взгляд... pic.twitter.com/UgPhaed8q3 — DW (на русском) (@dw_russian) 23 июня 2017 г.

А пока украинский лидер расписывался в собственной неспособности повлиять на ситуацию с вывозом мусора, на улицах крупнейшего города Западной Украины – 750-тысячного Львова – скопилось уже почти девять тысяч тонн мусора, который некуда вывозить. Об этом сообщила ранее пресс-служба городского совета.

"Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова", – заявили в администрации. В пресс-службе горсовета подчеркнули, что для решения мусорного кризиса необходимо 850 единиц специализированной техники, а также места, куда можно было вывезти накопившиеся отходы.

Вместе с тем эксперты дают крайне неутешительные прогнозы по текущей ситуации в городе. По их словам, залежи мусора в жаркую летнюю погоду могут привести к вспышке эпидемий в городе.

