В Москве объявлено штормовое предупреждение

Столичное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве. Ожидается, что в ближайшие часы в городе значительно ухудшится погода.

Так, в некоторых районах города уже прошел ливень. Не исключено, что в Москве выпадет град и будет гроза. Штормовое предупреждение действует до утра 31 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.