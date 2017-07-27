Почему Москву затапливают ливни

Небольшие или заметные подтопления после серьезных ливней в Москве обусловлены конструктивными особенностями ливневой канализации, которые закладывались еще на этапе ее проектирования. В частности, согласно расчетам специалистов, проливные дожди, способные вызвать скопления воды, могут идти раз в три-пять лет. "При этом проектом допускалось кратковременное скопление воды на проезжей части, то есть глубокие лужи, которые возникают на несколько минут, а потом уходят", – цитирует сетевое издание m24.ru пресс-службу "Мосводоканала".

Однако с годами частота ливней изменилась, аномальные осадки выпадают чаще. К примеру, в 2016 году был зафиксирован 140-летний рекорд – за несколько часов на город обрушилось 120% ежемесячной нормы осадков. Чтобы уменьшить число подтоплений, коммунальные службы ежегодно очищают ливневые стоки и готовят их к летнему сезону. Кроме того, был разработан регламент взаимодействия городских и районных коммунальных служб по совместной работе для предотвращения скоплений воды.