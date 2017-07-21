Раскрыт секрет появления бабушек

Французские математики просчитали, когда на Земле появились первые бабушки. По словам исследователей, подобный социальный институт возник лишь тогда, когда у женщин уже были развиты разум и память.

Ведущий автор исследования Карла Эйме рассказала, что группа ученых исходила из так называемой гипотезы бабушки. Согласно этой теории, в организме женщин существует прямая взаимосвязь между менопаузой и помощью в воспитании детей следующего поколения. Помогая своим детям заботиться об их детях, бабушка увеличивает шансы дальнейшей передачи ее генов, передает PLOS Computational Biology.

Французские исследователи решили понять, когда именно у людей появился социальный институт бабушек. Ученые создали компьютерную модель ряда популяций древних людей и проследили за их характеристиками – выживаемость племени, плодовитость его членов, время прихода менопаузы и так далее.

В результате исследования выяснилось, что бабушки появились лишь в то время, когда у людей уже были достаточно развиты разум и память. До этого существование подобного социального института не было выгодным с эволюционной точки зрения. Фактически бабушками становились лишь те самки, которые были способны добывать пищу и ресурсы для сохранения потомства и заботы о внуках.

"Разум и память позволяют нам накапливать и развивать полезные навыки на протяжении жизни", – пояснила Карла Эйме. "Они помогали нашим предкам добывать пищу и другие ресурсы, и прекращение размножения позволяло перенаправить часть этих ресурсов на помощь детям и внукам, повышая их плодовитость и вероятность выживания дальнейшего потомства", – рассказала она.

Отметим, что менопауза у женщин наступает в среднем в возрасте от 45 до 55 лет. Как правило, абсолютное большинство млекопитающих погибает после того, как теряет способность к размножению. Лишь три вида способны жить после этого десятилетиями – люди, косатки и гринды.