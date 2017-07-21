Скоростная монашка покорила пользователей Сети
Видеозапись со скоростной монашкой была опубликована 20 июля 2017 года в группе велосипедного клуба Ciclista El Molino de Valdespartera в социальной сети Facebook. За день ролик посмотрели более 1,8 миллиона человек, лайкнули – более семи тысяч раз. Примечательно, что подобных видео в Сети огромное множество – некоторые демонстрируют, как женщины в подрясниках выполняют сложные трюки на велосипеде.
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