Скоростная монашка покорила пользователей Сети

Монахиня на велосипеде промчалась по одной из трасс Испании. Ее поездка попала на видео.

Видеозапись со скоростной монашкой была опубликована 20 июля 2017 года в группе велосипедного клуба Ciclista El Molino de Valdespartera в социальной сети Facebook. За день ролик посмотрели более 1,8 миллиона человек, лайкнули – более семи тысяч раз. Примечательно, что подобных видео в Сети огромное множество – некоторые демонстрируют, как женщины в подрясниках выполняют сложные трюки на велосипеде.