Названы самые ленивые страны в мире
Всего в исследовании приняли участие 717 тысяч человек из 111 стран. Специалисты с помощью акселерометров сравнивали, как часто ходят пешком их жители. Эксперимент проходил в течение 95 дней.
Выяснилось, что в среднем каждый человек совершает 4961 шаг в день, передает РИА ФАН. Самыми ленивыми оказались жители Малайзии (3963), Саудовской Аравии (3807) и Индонезии (3513).
Самыми активными признали живущих в Гонконге (6880) и КНР (6189). Примечательно, что россияне оказались примерно в середине списка с показателем 5969 шагов.
Ученые считают, что среднее число шагов не связано с показателями уровня ожирения в отдельных странах. С ним связаны данные "неравенства активности" – разницы между самыми ленивыми и самыми активными гражданами.
Напомним, ранее аналитики назвали лучшую страну мира для иммигрантов. Таковой признана Швеция. На втором и третьем местах – Канада и Швейцария. Рейтинг был составлен на основе опроса 21 тысячи человек. Респонденты оценивали экономическую ситуацию в разных странах, а также их привлекательность для приезжих. Россия в этом списке оказалась на 24-м месте.
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